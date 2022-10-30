Esenler'de 5 ton çiğ köfte ikram edildi

Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan yaklaşık 10 bin vatandaşa 5 ton çiğ köfte ikram edildi.

Esenler Belediyesi, Esenler Adıyamanlılar Derneği (ESADER) ve Çiğ Köfte Üreticileri Derneği (ÇİĞDER) tarafından organize edilen 6. Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Festivalde ustalar tarafından dev tepsilerde yoğrulan çiğ köfte, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından vatandaşlara ikram edildi. Festivalde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte, nar ve badem dağıtıldı. Çiğ köfteyi ve narı en hızlı yeme yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Ailesiyle festivale katılan vatandaşlar, yöresel türküler ve oyunlar eşliğinde doyasıya eğlendi. Festivalde sahne alan sanatçılar Adıyaman yöresine özgü türküler seslendirdi.

Festivalde konuşan Başkan Göksu, “Bu festivali geleneksel olarak her sene yapıyoruz. Adıyaman'ın narı ve çiğ köftesi meşhur. Adıyamanlı kardeşlerimizle beraber ben de Adıyamanlı olarak bugün çiğ köfteyi ve narı Esenlerli kardeşlerimizle buluşturuyoruz. Nar bereketi, çiğ köfte emeği temsil eder. Emek ve bereketi bugün Esenlerli kardeşlerimizle bölüştürüyoruz. Özel bir an, özel bir heyecanı yaşıyoruz. Ben kardeşlerimize afiyet olsun diyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Festivale ailesiyle katılan Cihangir Kaya, “Daha tadına bakamadım. Ailem geride kaldı, bulamıyorum. Organizasyon çok güzel. Çocuklarla eğleniyoruz. Ben Siirtliyim” dedi.