Esenler'de Ahilik Haftası kutlandı

Esenler'de Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler sonunda yılın ahisi ve en iyi esnaf ödülü verildi.

Esenler Belediyesi ‘Ahilik Haftası' dolayısı ile bir dizi etkinlik düzenledi. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Davutpaşa Caddesi'den Dörtyol Meydan'a kadar mehter takımı yürüyüşü yapıldı. Ardından Ahi duası eşliğinde Dörtyol Meydan'da açılan çarşıda vatandaşlara ahi lokması ve şerbeti ikram edildi. Ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin geleceğe taşınması için kurulan Ahi Çarşısı'nda oymacı, kalaycı, demirci, yorgancı, marangoz esnafı da mesleklerinin inceliklerini anlatıp hünerlerini sergiledi. Etkinlik sonunda yılın ahisi ve en iyi esnaf ödülü verildi.

“Ahilik teşkilatını bugün yaşatmaya çalışıyoruz”

Ahilik kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini belirten Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, “Kadim medeniyetimizin önemli taşları vardı. Bizi bugüne getiren ve tarihimizi köklü kılan değerlerdir. Bu değerlerin bugüne aktarılması çok önemli bir husustur. Ahilik teşkilatı da böyle bir teşkilattır. Anadolu Selçuklu zamanından kurulmuş ve bugüne kadar etkisini göstermiş toplumun dönüşmesine kültürel, sosyolojik, ekonomik olarak öncülük etmiş önemli bir kardeşlik ve dayanışma kuruluşu olan ahilik teşkilatını bugün yaşatmaya çalışıyoruz. Önemli olan bu değerleri bugün anarken özlediğimiz bu dönemleri esnaflarımıza nasıl sirayet ettirebiliriz daha çok dayanışma ve kaynaşma içerisinde nasıl olabiliriz bunların yolunu düşünmek çözüm yollarını üretmek ahilik haftasında en iyi kutlama olacaktır” diye konuştu.

“Büyük marketler çıktı, küçük marketleri öldürdü”

Esenler'de yıllardır esnaflık yaptığını söyleyen Fuat Saka, “Bugün ben çarşı ağalığı yapıyorum. Esnafımızı denetliyoruz. Karşımızda demircimiz, kalaycımız, yorgancımız, berbercimiz hepsi mevcut. Vatandaşlarımız ellerinde olan eski ve bakıma gerekli ürünleri bugüne özel olarak ücretsiz olarak onarımını yapıyoruz. Esenler Belediyesine teşekkür ediyorum. Artık ticaretimiz büyüdükçe esnafımız halkla olan ilişkisini kestiği için biraz ticaretle ilgi alakasını kesmiş. Artık halk nereden ucuz ise oradan alıyor. Eskiden tanıdığından alıyordu. Büyük marketler çıktı, küçük marketleri öldürdü. Biz de ahiliği elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.