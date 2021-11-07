Esenler'de Amasya Elma Festivali düzenlendi

Esenler Belediyesi tarafından 6-7 Kasım tarihlerinde ilki gerçekleştirilen Esenler Amasya Elma Festivali'nde vatandaşlara 5 ton elma dağıtıldı. Renkli anlara sahne olan festivalde dev kazanlarda elma reçeli ve elma kompostosu da kaynatıldı.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Esenler Amasya Elma Festivali'nde vatandaşlara 5 ton elma dağıtıldı. Düzenlenen festivalde Amasyalı sanatçılar Ufuk Altun, Murat Türk, Hakan Çiçek, Saniye Can, Emir Üstün ve Turan Üstün, sevilen yöresel parçaları seslendirerek, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Festival halk oyunları ve folklor gösterileriyle renklenirken, elma yeme yarışmasıyla da heyecan dolu anlar yaşandı. Festivale Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ile Akif Gülle, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve Amasya'nın ilçe belediye başkanları katıldı.

“Anadolu kültürünü burada yaşamak ve yaşatmak için anlamlı bir gün"

Festivalde açıklamada bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Amasya elmasını Esenler halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Göksu, "Bugün bu meydanda Amasya'yı misafir ediyoruz. Amasya denilince herhalde hepimizin ilk aklına elması gelir. Baş tacı ettiğimiz damak tatlarımızdan biri olan, dünyaya da önemli bir şekilde ihracatımız olan elmayı Esenler halkıyla buluşturuyoruz. Anadolu kültürünü, ruhunu kokusunu burada yaşamak bu ruhu burada yaşatmak için anlamlı bir gün" diye konuştu.

Elma yeme yarışmasında birinci olan Haşmet Akın, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, “Bu yarışma için çok teşekkür ederim. 5 tane elma yedim. 5 yarışmacı vardı. Elmamız her zaman lezzetlidir. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Festivale katılan Mustafa Pekdemir ise atmosferin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Esenler'de ilk defa Amasya festivali düzenleniyor. Bende Amasyalıyım. Amasyalılarla ve tüm İstanbullu hemşerilerimizle burada aynı havayı solumaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.