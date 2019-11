Esenler'de amatör spor kulüplerine tam destek

Esenler Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımında bulundu. Esenler Stadyumu'nda gerçekleşen programa, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Serdar Balekoğlu, kulüp yöneticileri ile çok sayıda antrenör, sporcu ve veli katıldı. Esenler Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Serdar Balekoğlu Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve ekibine, Esenler'deki amatör spor kulüplerine ve sporculara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "İnsanın hayatını anlamlı kılan şey, yetenekleriyle ortaya çıkarmış olduğu hikâyeleridir. Aslında her biriniz bugün giymiş olduğunuz bu kıyafetlerinizle beraber hayatınızda anlamlı bir hikâyeyi başlatmış oluyorsunuz. Belediyeler olarak, devletin tüm imkânları çerçevesinde sizlere katkı üretmeyi birincil derecede sorumluluk olarak görüyoruz. Amatör kulüplerimiz ve sporcularımız için, belediyeler olarak her türlü katkıyı ortaya koyma gayretini gösterirken sizden de arzu ettiğimiz ve istediğimiz şey, bu işte eğer bir hayat çizgisi oluşturmak istiyorsanız, emeğinizi ve alın terinizi ortaya koymanız" ifadelerini kullandı.

“Heyecanınız yüksek olsun, hedefinizi yukarılarda tutun”

Esenler'de kurulacak Spor Vadisi hakkında bilgiler veren Başkan Göksu, "Yeni Esenler'de yapacağımız Spor Vadisi'nin projesi şu anda bitti ve önümüzdeki sezon çalışmalarınızı ve maçlarınızı orada yapacağınız şekilde dizayn ediliyor. Hemen onun yan tarafına ise İstanbul'daki en büyük spor komplekslerinden birisi yapılıyor. Esenler bir taraftan futboluyla, bir taraftan salon sporlarıyla beraber spor anlamında altyapı ihtiyaçlarını ve altyapı yatırımlarını Allah nasip ederse iki yıl içerisinde bitirmiş bir ilçe olarak sizlere hizmet sunacak. Bunun için kondisyonunuz, heyecanınız yüksek olsun, hedefinizi yukarılarda tutun. Hedefi ne kadar yukarıda tutarsanız o kadar yukarıya koşarsınız. Biz sizin bu alandaki hedeflerinize ulaşmanız için ailelere, sizlere ve kulüplere sesleniyoruz. Biz belediye olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yapma gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

675 bin TL değerindeki spor malzemelerini dağıttı

Başkan Göksu, konuşmasının ardından Esenler'deki 12 amatör spor kulübü ile 52 okula, sporcularına ayakkabıdan eşofmana, toptan, formaya kadar yıl boyunca kullanacakları 675 bin TL değerindeki spor malzemelerini dağıttı. Öte yandan Esenler Belediyesi'nin 2019 yılında, başarılı 231 sporcu ve 5 spor kulübüne de yaklaşık 238 bin TL değerinde ödül verdiği öğrenildi.