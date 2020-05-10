Esenler'de Anneler Günü tüm sokaklarda

Esenler Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen Anneler Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atarak ilçedeki sokakları gezip balkondan sepet uzatan annelere çiçekler hediye etti.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, Esenler Belediyesi'nin animasyon ve eğlence ekibiyle birlikte Anneler Günü'nü balkonlarında kutladı. Anneler için günün anlamına özel bir etkinliğe imza atan belediye ekipleri, ilçedeki sokakları özel olarak süslenen araçlarla gezerek tüm annelerin gününü kutladı.

Balkondan sepet uzatan annelere çiçek hediye edildi

Anneler Günü için belediyenin hazırladığı çiçekler, balkonundan sepetini uzatan annelere hediye edilirken, günlerdir evlerinden çıkamayan çocuklar da animasyon ekipleriyle eğlendi. Annelerine hediye vermek isteyen çocuklar da sepetlerini sallayarak çiçeklerden nasibini aldı. Animasyon ekibinin gösterileriyle de renkli görüntülerin ortaya çıktığı Anneler Günü kutlamasında, balkon ve camlarda bulunan vatandaşlar da sürpriz karşısında alkış tutarak teşekkür etti.

“Anneler Günü'nde onları unutmadığımızın simgesi olarak çiçek takdim edelim istedik”

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Medya İlişkileri Sorumlusu Meltem Zengin, “Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü olarak Anneler Günü'nü es geçmek istemedik. Her gün sokaklarda etkinlikler yapıyoruz ve hem evde kalanları hem çocukları keyiflendirmek istiyoruz. Anneler Günü'nde de hem onları eğlendirelim hem de onları unutmadığımızın bir simgesi olarak çiçek takdim edelim istedik. Böyle bir etkinlik çıktı ortaya. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğu için insanlar evlerindeler. Sepetlerini aşağı saldılar ve biz de sepetlerine çiçeklerini koyduk. Çocuklar da annelerine hediye etmek için çiçekleri aldılar. Onlar da çok memnun kaldı, bizleri alkışlarla uğurladılar” şeklinde konuştu.