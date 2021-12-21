Esenler'de anneler ve kızları turşu kurup sattı

Esenler'de ‘Dünya Kooperatifçilik Günü' etkinliğinde 4-6 yaş arasındaki çocuklar, anneleriyle birlikte turşu kurup sattı.

Esenler Belediyesi Nar Kooperatifi, “Dünya Kooperatifçilik Günü” kapsamında renkli bir organizasyona imza attı. Organizasyonda anneler, minik kızlarıyla birlikte turşu yaptı. Esenler Belediyesi Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nda yapılan turşulara çocukların ve annelerin adları yazıldı. Bekletildikten sonra satışa sunulacak olan turşulardan elde edilecek olan gelir, çocuklara harçlık olarak verilecek. Etkinlikte çocuklar hem turşu yapımını hem de kooperatifçiliğe dair bilgi edinmiş oldu.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Koordinatörü Sevilay Acar, “Nar Kadın Girişimi Kooperatifi olarak bugün de çocuklarımıza ve annelerimize kooperatifçilik konusunda farkındalık oluşturmak, bu alanda dikkatleri bu tarafa yöneltmek istedik açıkçası. Anasınıfı öğrencilerimizden oluşan arkamızda gördüğünüz ekiple beraber, bugün turşu kurmak istedik. Turşularını çocuklar kurdular ama bu turşuların bir özelliği var, kendi isimleriyle biz bunları kooperatifimizde de satışa sunacağız. Buradan elde ettiğimiz gelirleri de çocukların cep harçlıkları olarak kendilerine takdim edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Turşusunu nasıl yaptığını anlatan 3 yaşındaki Meryem Türkoğlu, “Havuç koyduk, lahana koyduk, sarımsak koyduk, su koyduk ve kapattık. Turşuyu satacakmışız. Turşu yapmaya bayılırım. Turşuyu evde yemiştim” şeklinde konuştu.

Meryem Türkoğlunun annesi olan Kübra Türkoğlu ise “Yani çocuğumuzla beraber turşu yaptık. Hem vakit geçirmiş olduk hem çocuklar eğlenmiş oldu hem de öğrenmiş oldular. Bir kere beraber turşu yapmıştık. Bizim için de iyi, çocuk için de iyi. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, aktiviteleri oluyor, çocuklar da eğleniyor. Hem bizim için de değişiklik oluyor” dedi.