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Esenler'de çatının düşme anı kamerada

Esenler’de birçok apartmanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu.

Esenler'de birçok apartmanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatlılar park halinde olan araçların üstüne düştü. Bir çatının düşüşü ve aracın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.


İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar birçok ilçede çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Esenler'de de birçok apartmanın çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatılar sokakta park halinde bulunan bir araçların üstüne düşerken Menderes mahallesinde bir araç seyir halindeyken hızlanarak çatı parçalarından son anda kaçtı. Park halindeki araçlarda ve apartmanlarda maddi hasar oluşurken yaşanan olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı. Çatıdan düşen parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.


O anlar kamerada


Menderes mahallesinde uçan çatının sokak içine düşüşü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatının bir anda yere düşmesi ve bir aracın çatının düştüğünü fark ederek hızla kaçışı görünüyor.

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