Esenler'de çatının uçma anı kameraya yansıdı

Meteoroloji'nin uyarısının ardından etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul'da çok sayıda evin çatısı uçtu. Esenler'deki bir binanın çatısının uçma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrasında akşam saatlerinde şiddetli fırtına İstanbul'da etkisini gösterdi. Megakenti olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Çok sayıda araç hasar görürken, bazı bölgelerde de ağaçlar gövdesinden kırılıp yola devrildi. Esenler Menderes Mahallesi'nde bir binanın çatısının uçma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.