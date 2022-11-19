Esenler'de çocuk hakları panelde anlatıldı

Düzenlenen panelde, çocukların yaşama, korunma, barınma ve gelişme hakları anlatıldı.

Esenler Belediyesi, her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle düzenlenen panelde, çocukların yaşama, korunma, barınma ve gelişme hakları anlatıldı. Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki panele Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdülkadir Şengör, Belediyenin Kadın ve Aile Müdürü Cemal Bolat, panelistler, çocuk ve aileleri katıldı.

Panelde konuşma yapan Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Müdürü Cemal Bolat, “Bizim için İslami gelenekte veya dinde çocuk için belli bir hafta veya gün tesis edilmez. Çünkü inancımızda çocuk Allah'ın hem dünya hem de ahiret adına lütfettiği kıymetli değerlerin başında gelir. Esenler'de 8 tane bilgi ve hikmet evimizde 4 binden fazla öğrenciye hitap ediyoruz, bu önemli bir rakam. Türkiye geneli ilkleri yapan bir belediyeyiz. Dolayısıyla bebek dostu şehirde kriterlerini tamamlamış, inşallah 2023 başında ‘Bebek dostu şehir Esenler' unvanıyla, artık literatüre geçeceğiz. Çocuk dostu şehirle alakalı pek çok altı tamamladık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından panelistler programda, çocukların medyada, hukukta, dinde ve eğitimdeki yerleri anlatıldı. Çocukların özellikle medya üzerinden istismar edildiği ve medyada 1 yararlı içeriğe karşı 4 tane zararlı içeriğin bulunduğu ifade edildi.

Konuşmaların ardından panelistlere çiçek takdim edildi.

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme' imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak ilan edilmişti.