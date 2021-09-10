Esenler'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarı ile elektrik direğine çarptı; 1'i ağır 3 yaralı

Esenler'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarı ve aydınlatma direğine çarptı. Kaza nedeniyle hurda yığınına dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30'da Esenler Oruç Reis Mahallesi Batışehir Caddesi üzerinde Bağcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öğrenilen Sergen Acur idaresindeki 35 VRN 84 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direği ile istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde ağır hasar meydana geldi. Sürücü Sergen Acur ağır yaralanırken arkadaşları Eray Diler ve Muhammet Emre Diler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan Sergen Acur'un ailesi olay yerine koşa koşa geldi

Kazayı öğrenen yaralıların yakınları olay yerine koştu. Çocuklarının durumunu öğrenmeye çalışan aile fertlerinden annenin kısa süreli fenalaşma geçirdiği görüldü. Polis ekipleri, çocuklarının durumunun iyi olduğunu söyleyerek aile bireylerini sakinleştirip çocuklarının bulunduğu hastaneye yönlendirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.