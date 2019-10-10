İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenler'de duygulandıran görüntü

İstanbul Esenler’de bir temizlik görevlisi mesaisine başlamadan önce Kur’an-ı Kerim okuyarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere dua etti.

İstanbul Esenler'de bir temizlik görevlisi mesaisine başlamadan önce Kur'an-ı Kerim okuyarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere dua etti.


Esenler'de yaşanan duygusal görüntü, bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sabah saatlerinde mesaisine başlaman önce Kur'an'ı Kerim okuyan bir temizlik görevlisi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere dua etti. Temizlik görevlisinin Kur'an-ı Kerim'i okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Mesaisine başlamadan önce ordumuzun başarısı için Kur'an okuyarak iş başı yapan çalışma arkadaşımız. İşine bu inançla başlayan bir milletin şanlı ordusu karşısında kimse duramaz” ifadelerini kullandı.


Görüntüyü kısa sürede binlerce kişi izleyerek kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüyü paylaşan birçok vatandaş da harekata destek mesajı yazdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.