Esenler'de eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldüren şüpheli koca ‘eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Esenler Turgut Reis Mahallesi, 514 Sokak'ta dün saat 00.30 sıralarında boşanma aşamasındaki Canan Semiz dün gece eşi Serdar Semiz tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülmüştü. Polis ekiplerinin peşine düştüğü cinayet zanlısı koca ise kısa sürede yakalanarak gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüpheli Serdar Semiz emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Serdar Semiz çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.