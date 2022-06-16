Esenler'de eşini rehin alıp arkadaşını silahla vuran sanık hakkında mütalaa açıklandı

Esenler'de boşanma aşamasındaki eşini silahla rehin alan ve eşinin arkadaşına ateş ederek yaralayan sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Gümüşçü'nün 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esenler'de 15 Nisan 2021'de İbrahim Halil Gümüşçü (36) boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine giderek eşinin arkadaşı Merve Çakar'ı (26) silah ile yaralamıştı. Olay tarihinde evli olduğu eşi Yaprak Daşdemir'i (28) ise bir depoda rehin tutan Gümüşçü'nün yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık İbrahim Halil Gümüşçü SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya sanık avukatı da katıldı.

Sanık Gümüşçü savunmasında uzaklaştırma kararına rağmen eşinin kendisini aradığını söyleyerek “O dönem tehditler alıyordum. Savcılığa şikayette bulunmuştum kendimi korumak amacıyla silah taşıyordum. Tehditleri eski eşimin ailesinden geldiğimi düşündüğüm için olay günü bunu konuşmaya gittim. Vardığımda elimde silah yoktu. Yaprak'ın arkadaşı bana hakaret edince sinirlendim gözüm döndü. Bir buçuk metre mesafeden yere doğru ateş ettim. İsabet alan yerler hayati değildir. Öldürme kastımın olmadığı bellidir. Olay günü Yaprak ile en ufak bir sorunumuz yoktu” dedi.

Sanık savunmasının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, İbrahim Halil Gümüşçü'nün ‘eşi öldürmeye teşebbüs etme' ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı sanığa bu suçlardan ceza talep edildiği için ‘silahla tehdit' suçundan ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını istedi. Mütalaada, müşteki Yaprak Daşdemir şikayetinden vazgeçtiği için sanık hakkında ‘hakaret' suçundan açılan davanın düşürülmesi de istendi.

Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapması için sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık İbrahim Halil Gümüşçü ile müşteki Yaprak Daşdemir'in olay tarihinde evli oldukları belirtilerek diğer müşteki Merve Çakar'ın müşteki Yaprak'ın arkadaşı olduğu aktarılmıştı. Boşanma aşamasındaki çiftten İbrahim Halil Gümüşçü'nün, mahkemeden kendisi hakkında verilen tedbir kararına sinirlenerek müştekiyi öldürmek amacıyla hazırlık yaptığı, ruhsatsız bir tabanca alarak müşteki Yaprak'ın iş yerine gittiği ve konuşmak için dışarı çağırdığı belirtilmişti. Eşler arasındaki gerginlikten haberdar olan müşteki Merve Çakar'ın polisi aradığını anlayan sanığın, ‘tatlım yanlış bir şey yapmıyorsun değil mi?' dediği ve ardından tabancayı çıkararak müşteki Merve'ye 2 kez ateş ettiği aktarılmıştı. Sanığın ardından eşi Yaprak'a da bir el ateş ettiği ancak isabet ettiremediği iddianamede açıklanarak silahın tutukluk yapması nedeniyle sonraki atışın gerçekleştirilemediği yer almıştı. Müşteki Yaprak bu durumu fırsat bilerek sanığı itip iş yerinden dışarı çıkarmıştır. Bu sırada sanığın silahının şarjörü yere düşmüştür ve sanık şarjörü alıp silahına takarak ‘seni öldüreceğim' demiştir” denilmişti. İddianamede sanık İbrahim Halil'in müşteki Yaprak'ı sürükleyerek bir depoya soktuğu da aktarılarak burada hakaret içerikli sözler söyleyip darp ettiği ve alıkoyduğu ifade edilmişti.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarına direnen sanığın depoda alıkoyduğu eşi Yaprak'ın başına silah doğrultarak “Son mermi dikkat et ani hareketler yapma sıkarım. Otur şehadet getir seni öldüreceğim” dediği belirtilmişti.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından sanığın teslim olduğu iddianamede kaydedilmişti. Sanık İbrahim Halil Gümüşçü'nün ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ‘silahla tehdit', ‘silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘alenen hakaret' suçlarından 32 yıl 3 aydan 61 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.