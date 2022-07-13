Esenler'de feci kaza kamerada: Çöp kamyonu adamı ezdi

Esenler'de ters istikametten caddeye çıkan çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiyi ezdi. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastaneye kaldırılırken, sürücü de gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Esenler Üçyüzlü'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki çöp kamyonu sürücüsü, ters istikametten caddeye çıktığı sırada, kör noktada kalan Abidin Mimarlar'ı (61) görmeyince kaza oldu. Çöp kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan Mimarlar'ı ezdi. Sürücü, birine çarptığını fark edince durdu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada talihsiz adam ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Abidin Mimarlar hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen adam, tedavi altına alındı. Çöp kamyonu şoförü ise gözaltına alındı.

Kenan Aktaş isimli esnaf, "Çöp aracı ters yönden geliyor. Bizim Abidin arkadaşımız da yolun karşısına geçerken haliyle biraz rahatsız kendisi. Abidin sola bakıp sağa dönüyor. Çöp kamyonu görmeyince Abidin'i aracın altına alıyor. Allah'tan bağırma seslerine araç duruyor ve tekerlek üzerinden geçmiyor. Beyin kanaması geçiriyor ama şu an net bir bilgimiz yok. Sokakta kalıyor kimsesiz" dedi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Abidin Mimarlar'ın yolun karşına geçmek için hamle yaptığı esnada çöp kamyonunun caddeye dönüş yaptığı ve adamı fark etmeyerek ezdiği görülüyor. Kazayı fark eden şoför, aracı hemen durduruyor.