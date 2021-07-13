Esenler'de gaspçı dehşeti, yabancı uyruklu şahsı 6 yerinden bıçakladı

Esenler'de kimliği belirsiz bir kişi, kuaförden dönen yabancı uyruklu şahsı 6 yerinden bıçaklayarak telefonunu ve parasını gasp edip kaçtı. Gaspçının dehşet saçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00'de Esenler, Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi kuaförden eve giderken kimliği belirsiz bir vatandaş tarafından yolu kesildi. Önce telefonunu daha sonrada parasını alıkoymak isteyen şüpheli, yabancı uyruklu şahsı önce darp edip daha sonra 6 yerinden bıçakladı. Daha sonra telefonu ve parayı alan gaspçı, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İlk müdahaleyi havluyla esnaf yaptı

Gaspçı dehşetine maruz kalan yabancı uyruklu şahsa ilk müdahale çevrede bulunan esnaflar tarafından havluyla yapıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından gaspçı dehşetine maruz kalan şahıs, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gaspçı dehşeti kamerada

Esenler'de gaspçının şahsı bıçakladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gaspçının yabancı uyruklu şahsın yanına gelerek bıçakladığı, daha sonra birinin araya girmesiyle olay yerinden kaçtığı görülüyor.