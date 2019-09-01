Esenler'de gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Esenler'de yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, şenliğin keyfini doyasıya yaşadı.

Esenler'de düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde birbirinden renkli uçurtmalar gökyüzünü süsledi. Esenler Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şenliğe vatandaşlar adeta akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen Esenlerliler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar ise yoğun rüzgardan dolayı uçurtma uçururken oldukça zorlandı. Etkinliğe Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı. Başkan Göksu'ya vatandaşların ilgisi yoğun olurken Göksu'da uçurtma uçurmayı ihmal etmedi. Şenlikte ayrıca çocuklar için çeşitli etkinlikler de düzenlenirken, 200 çocuk için 600 uçurtma dağıtıldı.

"Çocuklarımız ile beraber dünya barış günü münasebeti ile uçurtmalarımızı uçuruyoruz"

Barışın ve huzurun sembolünün çocuklar olduğunu dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bu şenliği özellikle 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapmak istedik. İnsanlığın barışa ve huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde yaşıyoruz. Barış ve huzurun sembolü ve simgesi çocuklardır. Barışın ve huzurun bozulduğu yerde en çok acı çeken çocuklar olur. Çocukların, gökyüzünün semasına bayrakları ya da uçurtmalarıyla söyledikleri mesajla yeryüzünde huzur, bereket, kardeşlik istediklerini söylemesini istedik. Bugün çocuklarımız ile beraber dünya barış günü münasebeti ile uçurtmalarımızı uçuruyoruz. 200 çocuk 600 uçurtma ile uçurtmalarını uçuruyorlar. Artık geleneksel hale gelecek. Burası millet bahçemiz ve buranın arka tarafında büyük çocuk parkları yapılıyor. O zaman geleneksel olarak çok daha hızlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

Şenlikten en çok çocuklar mutlu

Uçurtma uçurmayı öğrenmeye geldiğini söyleyen bir çocuk, "Buraya uçurtma uçurmak için geldim. Gezdim, dolaştım, fotoğraf çektirdim. Uçurtma uçurmayı bilmiyorum ama öğrenmeye geldim. Çok mutluyum. Herkes buraya gelsin. Burası çok güzel. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.