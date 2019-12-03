Esenler'de görme engelli vatandaşlara baston müjdesi

Etkinlikte Esenler Engelliler Merkezi (İSEM) korosu hazırladığı şarkılar ve dans gösterileriyle anlamlı bir güne imza attı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Sosyal Hizmet Külliyesi ve görme engelliler için hazırladıkları baston sisteminin müjdesini verdi.

Esenler Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler gününe özel Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenledi

Anlamlı programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu başta olmak üzere bir çok davetli ve vatandaş katıldı. Program saygı duruşunun ardından özel yetenekli çocukların İstiklal Marşı'nı işaret diliyle sergilemesiyle başladı. 18 yaşındaki Nazlıcan Çelik'in hayatını anlatan belgesel gösterimi salondakilere duygulu anlar yaşattı. Belgeselde Nazlıcan'ın gündelik hayatı, yaşadıkları zorluklara rağmen nasıl hayata tutunduğu Nazlıcan ve ailesinin anlatımıyla ekrana geldi. Program daha sonra İSEM korosunun hazırladığı şarkılar ve dans gösterileriyle devam etti. Özel yetenekli çocuklar hem şarkı söyledi hem de hazırladıkları dans gösterileriyle farkındalık oluşturmak için anlamlı ve eğlenceli bir etkinliğe imza attı.

"Biz Türkiye'de zannedersem ilk kaldırım düzenlemesi yapan belediyelerden biriyiz"

Etkinlikte konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Engelliler Günü'nde farkındalığın önemine dikkat çekerek “Biz Türkiye'de zannedersem ilk kaldırım düzenlemesi yapan belediyelerden biriyiz. Şimdi görme engelliler için yeni bir baston sistemi dizayn ettik. Bu baston sistemini de Türkiye'de uygulayacak belediyelerden birisi de biz oluyoruz. Şimdi gerekli kurumlarla görüşmelerimiz var. Görme engelli bir kardeşimizin evinden çıktıktan sonra tekrar evine nasıl döneceğini gösteren bir sistem. Bunu yakında inşallah Esenler'de hayata geçireceğiz. Bizim engellilerle ilgili çok büyük projelerimiz var. Bununla ilgili biz yerimizi Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettik, proje bitti. 31 Mart'tan sonra nasıl bir Büyükşehir perspektifi ortaya çıkacak onu henüz bilmiyoruz. Biz mevcut Büyükşehir Belediye Başkanına bu projeyi sunduk. Proje ve her şey hazır uygulama bitmiş, sadece ihaleye çıkacak ama henüz daha bir geri dönüş almadık. Biz orayı bekleyemeyiz; yaparlar mı yapmazlar mı göreceğiz” dedi.

“Türkiye'nin en kapsamlı Sosyal Hizmet Külliyesinin onayı çıktı”

Tevfik Göksu engellerin zihinlerde başladığını belirterek yapılacak olan Engelliler Merkezi'nin müjdesini verdi. Göksu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla beraber onun hemen karşısında Türkiye'de ilk olacak olan bir Sosyal Hizmet Külliyesi yapıyoruz. Bu Sosyal Hizmet Külliyesi tamamıyla engelliler merkezi olacak. İçerisinde yüzme havuzu, farklı terapi ve rehabilitisyonu merkezi, kafeleri, marketi, hamamı, çalışma atölyeleri olan Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı Sosyal Hizmet Külliyesi'nin onayları çıktı. Yakında inşallah inşaatına kazmayı vuracağız. Bir sonraki Engelliler Günü'nde orada farkındalığını oluşturacağımız; Türkiye'nin en kıymetli mekanlarından birisi olacak” diye konuştu.