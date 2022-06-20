‘Esenler'de Hayat' reels yarışması başlıyor

Esenler Belediyesi, ilçenin günlük yaşamını konu alan ‘Esenler'de Yaşam' adlı bir ‘Reels Yarışması' düzenliyor. Yarışma çerçevesinde Esenlerliler, yaşamlarına dair en ilgi çekici faaliyetleri kayıt altına alacak ve pek çok ödülün sahibi olacak.

Esenler Belediyesi tarafından dijital medya kullanıcılarının zengin, kaliteli içerik üretmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen “Esenler'de Yaşam” konulu Reels Yarışması'na başvurular başladı. Esenler sınırları içerisinde yaşayan herkesin katılabileceği yarışma, günlük yaşama dair insanların davranışlarını ya da hissettiklerini kapsıyor. Yarışmada birinciye 10 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ve iki yarışmacıya mansiyon ödülü olarak bin 500'er TL para ödülü verilecek. Yarışmanın kazananları ödüllerini 30 Haziran Perşembe günü, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek program ile alacak. Yarışamaya son başvuru tarihi ise 27 Haziran 2022.

Birden fazla video ile katılım sağlanabilecek

Yarışmaya katılım sadece Instagram Reels platformu üzerinden olacak. Yarışmaya katılan kullanıcılar, videolarını şahsi Instagram hesapları üzerinden paylaşacak. Çekilecek videolar “Esenler'de Yaşam” temasıyla yapılacak. Mevcut tema dışındaki videolar değerlendirmeye alınmayacak. Bir yarışmacı dilediği kadar video çekerek yarışmaya katılabilecek. Yarışmacıların kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaşacakları videolarda #EsenlerdeHayat” hashtagını kullanmaları, @esenlerkultur Instagram hesabını takip etmeleri ve yine bu hesabı etiketlemeleri zorunlu olacak. Bu koşulları sağlamayan videolar değerlendirmeye alınmayacak.