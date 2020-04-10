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Esenler'de insanlar sokağa akın etti,

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Esenler’de vatandaşlar market ve fırınlara akın etti.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Esenler'de vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Trafikte oluşan araç yoğunluğu ve insanların sokağa çıkmaları ise drone ile görüntülendi.



Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Haberin ardından İstanbul'un her ilçesinde vatandaşlar market ve fırınlara akın ederken, Esenler Atışalanı Caddesi'nde trafikte de yoğunluk oluştu. Araç yoğunluğu ve vatandaşların kaldırımda fırınlara yürüdükleri o anlar drone ile havadan görüntülendi.

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