Esenler'de Kültür Kart ödülleri sahiplerini buldu

Nizamülmülk Kültür Sanat Sezonu boyunca kültürel etkinliklere katılan 'Kültür Kart' sahiplerine kazandıkları hediyeler 'Kültür Kart Ödül Töreni'yle takdim edildi.

Esenler Belediyesinin İstanbulluların kültürel ve sanatsal etkinliklere ilgisini artırmak ve kültür programlarına katılanları teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Kültür Kart" uygulamasıyla çeşitli hediye kazanan katılımcılar ödüllerine kavuştu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde sezon boyunca süren etkinliklere katılarak puan toplayan sanatseverler, puanlarını ödüle dönüştürdü. “Kültür Kart” sahibi olan 2 bin kişiden 988'i çeşitli hediyeler kazandı. Bu hediyeler arasında yer alan kültürel geziler ve kutsal yerlere yapılacak ziyaretler için kura çekilişi yapıldı. Çekilişe katılan 122 kişiden 71'i; Umre ve Kudüs ziyareti, Balkan Turu, Türki Cumhuriyetler Gezisi, Güneydoğu Anadolu Turu, Akdeniz Turu, Karadeniz Turu, Kapadokya Gezisi ve Kartepe Gezisi'ne katılmaya hak kazanırken, 61 kişi de "Müzekart" sahibi oldu. Ödül kazanan kişilere Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İstanbul İl İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz takdim etti. “Kültür Kart” ile ilgili skeçler, sahne gösterileri ve tanıtım filmleri de törende yer aldı.

“Eline bağlamayı alan çocuktan suç çıkar mı?”

Kültür ve sanat konusuyla suçu azalttıklarını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bu kültür salonlarına ne kadar fazla insanımızı getirebilirsek, bu sinema salonlarını ne kadar fazla çocuklarımızı getirebilirsek, biz bu çocuklarımızın kulağının tınısına ne kadar kendi kültürümüzü üfleyebilirsek, biz geleceğimizi o kadar aydınlık inşa edebiliriz. 2009-2010 yılında Esenler İstanbul'da suç ve suç işlemede ilk üçteydi. Şu anda Esenler İstanbul'da 30'uncu sırada. Eline bağlamayı alan çocuktan, dudaklarından ney üfleyen çocuktan, eline hat kamışını alan çocuktan; eline ebruyu alan, eline tezhibi alan, eline Kur'anı Kerim'i alan, eline hadisi alan, eline sazı alan, sözü alandan suç çıkar mı? Çıkmaz” diye konuştu.