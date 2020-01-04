Esenler'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Minibüsün alev aldığı gören vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın kontrol altına alınırken minibüste büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, Esenler Çinçindere Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede park halinde olan servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Minibüsün alev alev yandığını gören vatandaşlar yangın tüpleriyle araca müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle minibüste büyük çapta maddi hasar oluştu. Can kaybının veya yaralanmanın yaşanmadığı minibüs yangını vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.