Esenler'de Ramazan heyecanı Şehir Ekranı TV'de yaşanacak

Esenler Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimini ilçenin dört bir yanına taşıyacak. “Ramazan doğruluktur” temasıyla Şehir Ekranı TV'de yepyeni programlar izleyiciyle buluşacak. İlahiyatçı Fatih Savaş ise ‘İftarı Beklerken' programıyla Ramazan heyecanını evlere taşıyacak.

Esenler Belediyesi, tüm İslam âleminde büyük bir coşkuyla karşılanan bolluk ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'i bu yıl da birbirinden özel etkinliklerle idrak edecek. “Ramazan Doğruluktur” temasıyla Şehir Ekranı TV'de bu mübarek aya özel içerikler izleyicilerle buluşacak. İlahiyatçı Fatih Savaş, ‘İftarı Beklerken' programıyla Ramazan heyecanını evlere taşıyacak. Yapılan çekilişlerle izleyicilere her akşam Ramazan sepeti, tablet bilgisayar ve nostaljik radyo hediye edilecek. Her gün bir camide vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve lokma ikram edilecek.

Şehir Ekranı TV'de dopdolu içerik

İlahiyatçı Fatih Savaş, Ramazan ayı boyunca her gün “İftarı Beklerken” programıyla Şehir Ekranı TV'de izleyiciyle buluşacak. Programa her Pazar günü dizi oyuncuları konuk olacak. Her yıl Ramazan ayının 15. gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü'nde yetim çocuklar, Fatih Savaş'ın konuğu olacak. 18-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak Barış Ekmeği Festivali için dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen öğrenciler de programa katılarak izleyicilerle buluşacak. Ayrıca her sabah farklı şehirlerde okunan mukabeleler, “30 Şehir 30 Cüz” ile ekranlara gelecek. Şehir Ekranı TV'de “Şehir ve Çocuk Saati” ile minikler kendileri için özel hazırlanmış içerikleri izleyebilecekler.

Ramazan ayına özel programlar

Şehir Ekranı TV'de “Kutlu Mevlid” programıyla Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif bahirlerini mevlidhanlar okuyacak. Ömer Tuğrul İnançer, “Mübarek Vakitler” programında Mevlid-i Nebi, Ramazan, Kadir Gecesi ve hicret konularını ele alacak. Mim Kemal Öke ve Enes Yıldırım, “Can Elleri” ile izleyiciyle buluşacak. Programda Anadolu erenlerinin yazdığı şiirler, Enes Yıldırım tarafından makamlarına uygun olarak seslendirilecek. Divanhane programında ise Hz. Muhammed (SAV) ve dört halife dönemi ele alınacak. Muhammed Emin Yıldırım da Hz. Peygamber'in hayatını anlattığı “Siyer Sohbetleri” programıyla Şehir Ekranı TV'de olacak.

Tembihname geleneği yaşatılacak

Osmanlı'da Ramazan ayının gelmesiyle dini ve ahlaki uyarıların yapıldığı “tembihname” geleneği, oyuncu-yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği “Ramazan Tembihi” adlı programla yeniden canlanacak. Ramazan'a özel besteler ise “Ramazan Ezgileri” programıyla kalplere dokunacak. Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrenciler “Benim Ülkemde Ramazan” programıyla kendi ülkelerindeki Ramazan'ı anlatacak. “İnanış” adlı programda ise 16 farklı ülkeden azınlıkta olan Müslümanların hayat hikâyeleri izleyiciyle buluşacak.

Kadir Gecesi'nde 10 bin hatim 100 bin dua

Esenler'de Ramazan'ın klasiklerinden birisi olan Kadir Gecesi'nde bu sene de “10 Bin Hatim 100 Bin Dua” programı Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Kadir Gecesi'nde yapılacak çekilişle vatandaşlara Kudüs, Umre ve Balkanlar ziyareti hediye edilecek. Kadir Gecesi'nin akşamında Ramazan ayıyla özdeşleşmiş pideler Esenler Belediyesi'nin ikramı olarak iftar sofralarındaki yerini alacak. Bu sene de Ramazan'ın ilk günü yine çocukların olacak. Çocuk iftarında minikler, Başkan amcaları ile oruçlarını açacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Esenlerliler, düzenlenen programlarla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile pek çok cami ve türbeyi ziyaret etme imkânı bulacak.

Anadolu Sokağı Sivil Toplum Ekranı'nda

Esenler Belediyesi tarafından her Ramazan Anadolu Sokağı'nda gerçekleştirilen dernek buluşmaları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sivil Toplum Ekranı'nda gerçekleşecek. Mehmet Kaya'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan “Memleketimde Ramazan” programında her akşam farklı illerden STK yöneticileri evlere konuk olacak. Ramazan ayı boyunca Radyo Esenler'de de pek çok özel yayın dinleyicilerle buluşacak.

‘İyilik Buluşmaları Fuaır' kurulacak

Esenler'de bu Ramazan, 15-24 Nisan tarihleri arasında Esenler Dörtyol Meydanı'nda İçişleri Bakanlığı riyasetinde, ulusal ve uluslararası çapta yardım yürüten kuruluşlarla “İyilik Buluşmaları Fuarı” düzenlenecek. “İyilikte Buluşuyoruz” mottosuyla düzenlenecek fuarda, seminer, söyleşi, ülke tanıtım ve sunumları, müzik dinletileri, çocuk etkinlikleri ve sanatsal etkinlikler vatandaşlarla buluşacak. Fuar boyunca ihtiyaç sahibi çocukların kıyafet ihtiyaçları karşılanacak ve yardım kampanyaları düzenlenecek.

Ömer Döngeloğlu anılacak

Koronavirüs nedeniyle 2 yıl önce hayatını kaybeden, Esenler Belediyesi'nin programlarıyla yıllarca Esenlerlilerle buluşan ilahiyatçı-yazar merhum Ömer Döngeloğlu, vefatının yıl dönümü olan 3 Mayıs'ta düzenlenen özel bir programla anılacak.