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Esenler'de şehir magandaları dehşet saçtı: 1'i bebek 3 yaralı

Esenler Dörtyol Meydan alt geçidini asker uğurlaması sırasında trafiğe kapatan şehir magandaları kuru sıkı tabancalarla etrafa rastgele ateş açtı.

Kendilerine tepki gösteren bir vatandaşın aracına saldıran şehir magandaları 1'i bebek 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaşanan arbede anları cep telefonu kameralarına yansıdı.


Olay, Esenler Dörtyol Meydan alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlaması için konvoy oluşturan bir grup maganda yolu trafiğe kapattı. Kuru sıkı tabancalara etrafa rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı. Bu sırada alt geçidi kullanmak isteyen bir sürücü araçta hastası olduğunu söyleyerek şehir magandalarına tepki gösterdi. Magandalar sürücünün tepkisi üzerine araca saldırdı.



Bebeği kurtarmak için araçtan indi, başka bir araç tarafından sıkıştırıldı


Şehir magandalarının saldırdığı araçta bir aile ve bebek olduğu öğrenildi. Araçta bulunan bir şahıs saldırı üzerine hemen bebeği alarak araçtan indi. Bu sırada başka bir araç kaçmaya çalışırken bebeği ve şahsı iki araç arasında sıkıştırdı.



1'i bebek 3 yaralı


Çıkan arbedede bebek ve bebeği kurtarmaya çalışan şahıs iki araç arasında sıkışarak yaralandı. Arbede sırasında olay yerinde bulunan bir genç ise kuru sıkı tabanca ile ayağından vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken saldırıya uğrayan araç hurdaya döndü.


Bebeğin ve bebeği korumaya çalışan şahsın yaralanmasına sebep olan şoför olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlatırken yaşanan arbede anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşın aracına yönelik yapılan saldırı anları yer alıyor.

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