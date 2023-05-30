Esenler'de sokaklara sığmayan fetih coşkusu

Esenler Belediyesi, çağ kapatıp çağ açan kutlu şehir İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde görkemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Fener alayı yürüyüşüyle başlayan programda dünyanın en uzun nefesli hafızlarından biri olan Tanzanyalı Iddı Shaaban Nkumbı ise Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönüllere dokundu.

Esenler Belediyesi, Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilerek bir çağ kapatıp bir çağ açan kutlu şehir İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik, Davutpaşa Kapalı Cadde'de düzenlenen fener alayı yürüyüşü ile başladı. Çok sayıda Esenlerlinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte coşku dolu anlar yaşandı. “İstanbul'un Fethi'nin 570. Yılı” etkinliğine Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Av. Umut Özkan, Esenler İlçe Müftüsü Osman Yazıcı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Ayasofya Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu ile dünyanın en uzun nefesli hafızlarından biri olan Tanzanyalı Iddı Shaaban Nkumbı Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Etkinlik kapsamında ayrıca fetih temalı kum sanatı gösterisi yapıldı. Programda Esenler' de bu yıl 3'ncüsü düzenlenen “Fatih'in Günlüğü Günlük Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kutlama, mehteran konseri ile sona erdi.

“Batı medeniyetinin ihtişamı yerle bir olmuş”

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü. Hz. Peygamber, ‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur' diyerek müjde vermiştir. Bu müjdeye mazhar olmak için Mekke'den Medine'den birçok sahabe İstanbul'un fethine katılmıştır. Sonuçta bu müjde Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştur. Bizans'ın surları yıkılmış, yerine Osmanlı'nın hilali asılmış. Karadan gemileri indirerek İstanbul fethedilmiş. Bir çağ kapanmış ve yeni bir çağ açılmış. İstanbul'un fethiyle beraber o Batı medeniyetinin ihtişamı yerle bir olmuş. Yerine Osmanlı'nın inşa ettiği asr-ı saadetten gelen İslam medeniyetinin zirvesi yaşanmaya başlamış” dedi.

“İstanbul'u Fatih'in ruhuyla yücelteceğiz”

Göksu, “Öyle bir medeniyet inşa edilmiş ki o zamanki birçok Hıristiyan öncüler bile Osmanlı'nın o merhametini, o insani duygusunu ifade etmek için İstanbul sokaklarında kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz demişler. Çünkü bizim medeniyetimizin özünde merhamet vardır. Bizim medeniyetimizin özünde insanlık vardır. Bizim medeniyetimizin özünde inanç vardır. Bizim medeniyetimizin özünde eşitlik, inanca saygı, bütün insanlığı kuşatan bir adalet vardır. Biz buyuz. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. 1453 özgürlüğün ve vicdanın başladığı tarihtir. Biz bugün özgürlüğüne kavuşan İstanbul'un sakinleriz. Bu şehir bize emanet. Biz bu şehri yücelteceğiz, Fatih'in bize emanet ettiği ruhla büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın çalışmaları gurur verici

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan Tanzanyalı Iddı Shaaban Nkumbı, ülkesinde imamlık yaptığını ve dersler verdiğini belirterek “7 yaşımdan beri Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ile ilgili çalışmalar ve hafızlık yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü gelişim. Türkiye'yi Tanzanyalı Müslümanlar olarak çok seviyoruz. Zaten Tanzanya'da da çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam alemi adına yaptığı çalışmalardan gurur duyuyoruz. Türk vakıfları tarafından Tanzanya'da yürütülen hafızlık eğitimlerinden de çok memnunuz” şeklinde konuştu.

“Fatih'in vizyonuyla çok çalışacağız”

Fetih kutlamalarına katılan 17 yaşındaki Dilan Aslan, “Öğretmenlerimiz vasıtasıyla programdan haberdar olduk. Buradaki ortamı çok beğendim. Çok coşkulu. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinde öncülük yapmış bir padişah. Eğer İstanbul'u fethetmeseydi bu topraklar bizim olmayacaktı” dedi.

15 yaşındaki Neslihan Yurtsever ise “Arkadaşlarımızla bu coşkuya ortak olmak istedik. Fatih Sultan Mehmet çok genç yaşta bu şehri fethetmiş. Biz de onun vizyonuyla çok çalışacağız” diye konuştu.

25 yaşındaki Hasan Aksoy ise şunları söyledi: “Sosyal medya aracılığıyla programdan haberdar oldum. Program çok coşkulu. Şehr-i İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'i gençlere sevdirmek ve fethi anlatmak amacıyla yapılan etkinliği çok anlamlı ve faydalı buluyorum”

Fethin satır başları şehir ekranı tv'de!

Esenler Belediyesi yayın organı Şehir Ekranı TV'de ise İbrahim Akkurt ve Dr. Coşkun Yılmaz'ın sunumuyla, müjdelenmiş fethin satır başlarının konuşulduğu “Fetih Günlüğü” programı ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.