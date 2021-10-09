Esenler'de “Süleyman Çelebi Kültür Sezonu” açıldı

Etkinliklerden ilki Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun verdiği konserle başladı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2021-2022 kültür sanat sezonunu Süleyman Çelebi'ye atfetti. Çeşitli kültür sanat etkinliklerinin gerçekleşeceği yeni sezonun açılışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun vereceği konserle başladı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, saat 20.00'de başladı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.

Maher Zain ve Amir Ateş de Esenlerde olacak

Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği bestekarı ve yorumcusu, mevlidhan Amir Ateş ise Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde Esenlerliler ile buluşacak. Ünlü bestekar Ateş, hafızalarda yer etmiş eserlerini seslendirecek. 6 ayrı dilde şarkı söylemesiyle tanınan Maher Zain ise iki yıl aradan sonra Türkiye'deki ilk konserini Esenler'de verecek. Dünya çapında tanınan ve Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Zain, 10 Ekim günü saat 17.00'de Esenler Dörtyol Meydanı'nda sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bir şehri iki şekilde inşa edersiniz. Biri mekanı inşa edersiniz bir de şehrin ruhunu inşa edersiniz. Mekanı inşa etmek için size mühendisler lazım kalfalar lazım çalışan insanlar lazım. Ama şehri sadece mekanı itibariyle inşa ettiğiniz zaman tabiri caizse tek kanatlı bir kuşa benzer. Şehrin esas inşası ve ihyası kültür ile başlar. Birinde mekanı inşa eder mekan köprüleri kurarsınız, birinde gönül köprüleri kurar gönül inşa edersiniz. Esenler kültür programları maksimum düzeyde yapılan ve maksimum düzeyde katılım sağlanan bir ilçe haline geldi. Bunun için ben Esenler halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Göksu, kültür sezonunun adının Süleyman Çelebi olmasının nedenini ise “Biz her kültür sezonunda bu medeniyet değerlerini inşa etmiş gönül sultanlarına kültürün adını verdik. Şeyh Edebali, Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi, Nizamülmülk, Yusuf Has Hacip dedik. Bu sene de Süleyman Çelebi diyoruz. İstiyoruz ki geleceğimizi emanet edeceğimiz nesil bu medeniyet hangi köklerden büyümüş, bu köklerin büyümesine kimler katkıda bulunmuş, bunları bizim çocuklarımız bilsin istedik. Süleyman Çelebi kültürümüzde ekmek ve su gibi anlamlı. Anadolu'da taziyeniz olur mevlid okunur, düğününüz olur mevlid okunur, sünnetiniz olur mevlid okunur, kızınızı gelin edersiniz mevlid okunur. Süleyman Çelebi'nin sözleri bizi bir araya getiren bir ilaç olmuş. Bu ilacın menşei de Hazreti Peygamber olmuş. Peygamber Muhammed Mustafa(s.a.v)'i anlatmak için kalem eline almış, alın teri dökmüş bir büyüğü ve hepimizi bir araya getirmeye vesile olmuş Süleyman Çelebi'nin adını kültür sezonumuza verdik” şeklinde anlattı.