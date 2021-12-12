Esenler'de telefon hırsızını vatandaşlar yakaladı

Esenler'de apartmana giren bir kişi, daire kapısını açıp telefonu çalıp kaçtı. Hırsız ve ev sahibi arasında kovalamaca yaşanırken, vatandaşlar şahsı yakalayıp polise teslim etti.

Olay, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katına giren hırsız, dairede bulunan telefonu çalıp kaçtı. Şüpheli kaçarken, daire sahibi durumu fark etti. Hırsız ve ev sahibi arasında kovalamaca yaşandı. Olayı gören bir vatandaş şahısın önünü kesip yakaladı. Telefon şahısın elinden alınırken, şüpheli polise teslim edildi.

“Kısa sürede olup bitti”

Muhammed Eyüp, hırsızın kısa süre içinde yakalandığını belirterek, “Sabah 6 gibi hırsızlık olmuş biz çalışıyorduk arkadaşlar gelip yakaladı, polis müdahale etti ve şahsı götürdüler” diye konuştu.