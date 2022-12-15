Esenler'de vatandaşlar çayla ısındı

İlçe sakinleri semaverde demlenen çayları akustik konser eşliğinde içerek keyifli vakit geçirdi.

Esenler Belediyesi 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü'nde 41 çeşit çay ikramıyla Esenler sakinlerinin içini ısıttı. Dünyanın dört bir yanında severek tüketilen sohbetlerin olmazsa olmaz içeceği çay, soğuk kış gününde Esenlerlilere ikram edildi. Dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilmiş 41 çeşit çay, ocaklarda demlenerek vatandaşlara sunuldu. İlçe sakinleri semaverde demlenen çayları akustik konser eşliğinde yudumlayarak keyifli vakit geçirdi. Ustası çayın lezzetli olması için yapılması gerekenleri anlattı.

“Çayı çok seviyorum”

Münevver Cebeci, çay ikramıyla neşelendiklerini ifade ederek, “Mutluyum çayı da çok seviyorum zaten programı yapanlara çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun 46 yıldır buradayım. Bu güzelliği başkanımızda gördük” dedi.