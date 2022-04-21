Esenler'den dünya liderlerine barış ekmeği

Esenler Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Uluslararası Barış Ekmeği Festivali”ne Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Pişirilen barış ekmeği dünya liderlerine gönderildi.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 13'ncüsü düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, renkli etkinliklere sahne oldu. Festival, sinevizyon gösterimiyle başladı. Barış mesajlarının verildiği konuşmaların ardından protokol üyeleri, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gagavuzya, Irak Türkmenleri, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocuklarla birlikte Barış Ekmeği'nin hamurunu hazırlayıp pişirdi. Çocuklar, pişen ekmeği, yazmış oldukları mektuplar eşliğinde dünya liderlerine gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu festivale katıldı.

“Gönül coğrafyasından çocuklarımızı Esenler'e getiriyor”

Festivalde konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Başlamak çok önemli ama onu sürdürebilmek çok çok daha önemli. Bizim belki ülke ve toplum olarak en fazla ihtiyacımız olan şey, iyi şeyleri sürdürebilir kılmak. İşte Esenler Belediyemiz bunun en güzel örneklerinden bir tanesini bugün yapıyor. 13 yıldan beri istikrarlı bir şekilde gönül coğrafyasından çocuklarımızı Esenler'e getiriyor. Hep birlikte dünyaya barışın, sevginin, selametin, esenliğin mesajını veriyor. Buraya gönül coğrafyamızdan gelen tüm çocuklarımızı kutluyorum. Bildiğiniz gibi Atatürk tüm dünya çocuklarına bu bayramı hediye etti. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Barış ekmeği vesilesiyle tam da ihtiyaç duyulan bir anda, bu etkinlik vesilesiyle tüm dünyada barışın egemen olmasını diliyorum” dedi.

“Ekmek bizim için kutsal”

Çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “13 yıldan beri Esenleri'n ev sahipliğinde ve Tevfik başkanımız ve arkadaşlarının çalışmalarıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ile beraber özdeşleşen muazzam bir festival yapılıyor. Ekmek bizim için kutsal, inancımızda kutsal. Yerde görsek, onu alır temizler ve kimsenin ezmeyeceği, kuşun kurdun yiyebileceği bir yere kaldırırız” diye konuştu.

“Adil bir dünya var”

13 yıldan bu yana bu etkinliği düzenlediklerini belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Dünyanın değişik yerlerinde çocuklarla, Esenler'deki çocukları buluşturarak, aslında gerçekten kibrin, insanlığın değerlerinin yok olduğu bir zaman diliminde. Dünyayı kan emici vampir gibi emmeye çalışan küresel güçlere, küresel emperyalizmin doğusundan batısına kadar insanları katletmek ve yok etmek gece gündüz silah üretenler, bomba yağdıranlar, çocukları yetim bırakanlar, anneleri dul bırakanlar acaba bugün üç kutsalın bir araya gelmesiyle, çocukların masum duygularıyla onlara bir şey söylesek ve desek ki; dünyayı kana bulayanlar artık yeter, adil bir dünya var diye haykırarak 13 yıldan beri çocuklarımızı Esenler'de misafir ediyoruz” ifadelerini kullandı.