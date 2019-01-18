Esenler'e 81 ilin dokusunu taşıyan 'Türkiye Bahçesi' yapılacak

Esenler'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçeye 100 bin metrelik alanda, 81 ilin mimari ve bitki dokusunun bulunacağı bir 'Türkiye Bahçesi' yapacaklarını açıkladı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler'de görev yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısı, hep birlikte yenilen yemeğin ardından başladı. Yeni yılla birlikte, Esenler'de hemşehrilik duygularının daha da gelişmesi için Esenler Belediyesi ile ilçedeki STK'ların ortaklaşa neler yapabileceklerinin konuşulduğu toplantıya katılım yoğundu. Toplantıda bir selamlama konuşması yapan AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, özellikle yöre derneklerinin Esenler'deki kardeşliğe büyük katkı sağladığını söyledi.

"Burayı ne kadar büyütürsek, memleketimizi de o kadar büyütürüz"

Bir şehir gelişirse, büyürse memleketin büyüyeceğini belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Yaşadığınız şehir size emanettir ve geleceğinizdir. Bu şehrin emanetini üstenen kişileriz. Hayatta var olabilmek, varlığını devam ettirebilmek için muhtaç olduğun yer yaşadığın şehirdir. Dünyanın en akıllı ve güvenli şehrini kuruyoruz. Esenler ne kadar büyürse, sizin köy de o kadar büyür. Biz burayı ne kadar büyütürsek, memleketimizi de o kadar büyütürüz" diye konuştu.

81 ilin mimari ve bitki dokusu yer alacak

Tarihi "Yeni Esenler" projesi kapsamında açılacak Millet Bahçesi'nde bir "Türkiye Bahçesi" yapacaklarını açıklayan Başkan Göksu, "Bir belediye olarak, Esenler için elli yılda yapılacak işleri on yılda yaptık. Yeni dönem ustalık dönemi, Esenler çok önemli değişimler ile gelişim yaşayacak. İstanbul'un en marka şehri olacak. Kemer Mahallesi'ndeki Trafo Merkezi'ni kaldırıp yerine 250 bin metre spor vadisi yapıyoruz. 'Yeni Esenler' projemiz kapsamında açacağımız Millet Bahçesi'nde, 100 bin metrelik alanda 'Türkiye Bahçesi' yapacağız. 81 ilin mimari ve bitki dokusunu göreceğimiz özel bir alan olacak. Bu, aynı zamanda yöre dernekleri için çok önemli bir etkinlik alanı olacak" ifadelerini kullandı.