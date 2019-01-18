Cahit Zarifoğlu ESGEV'in yarıyıl şenliğinde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçede bilim vadisinin açılacağının müjdesini verdi.

Esenler Belediyesi Cahit Zarifoğlu Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evi (ESGEV), yarıyıl tatiline renkli bir kapanış töreniyle girdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bir dönem boyunca öğrencilerin yaptıkları faaliyetlerin anlatıldığı sinevizyon gösterimi salonu dolduran öğrenci ve velilerden büyük alkış aldı.

Programda öğrenciler sahneye çıkıp yeteneklerini konuştururken tiyatro gösterileriyle ustalara taş çıkartan öğrenciler, seslendirdikleri ilahiler ve şarkılarla da gönüllere dokundu. "Şehit Tahtında" ezgisinin provasını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile yapan çocuklar, "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısıyla birlik beraberlik mesajları verdi.

"ESGEV'ler bir yıl içerisinde ortalama 53 bin çocuğumuza hizmet veriyor"

Çocukların gösterilerini izleyen ve velileriyle birlikte onların bu keyifli gününe eşlik eden Başkan Göksu, kendilerini çocuklara ve gençlere karşı ayrı bir sorumlu hissettiklerini söyledi. Göksu, "Ne kanunlar, ne de herhangi bir kimse belediye başkanı olarak 'Bilgi ve hikmet evi aç, çocuklar buraya gelsin, eğitim alsın' demiyor ama bizim anlayışımızda, bize emanetini tebliğ eden insanların ve bu şehrin geleceğiyle ilgili kendimizi sorumlu kabul ediyoruz. Bu sorumluluğun gereği olarak da, ESGEV'ler bir yıl içerisinde ortalama 53 bin çocuğumuza hizmet veriyor" diye konuştu.

Esenler'e bilim vadisi geliyor

Esenler'e bilişim şehri kurulacağını açıklayan Başkan Göksu:

"Esenler'de yeni bir şehir kuruluyor. Bu şehir, Türkiye'de ilk defa kanunla ve özerk yönetmeliklerle kurulan bilişim şehri. Türkiye'nin ilk bilişim şehrini kuruyoruz. Çocuklarınızın geleceğine yönelik şehri biz kuruyoruz. Size düşen ise çocuklarınızı buraya yönlendirmek. Millet Bahçesi'nin yanında Türkiye'nin ilk kütüphane ve bilim vadisini kuruyoruz. Çocuğunuz bir şey icat etmek istiyorsa mucitler bölümüne götüreceksiniz, 'Ben bilim insanı olacaktım, imkan yoktu' mazeretini ortadan kaldırıyoruz. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezimizde Teknoloji Vakfı ile birlikte Kodlama Merkezi açıyoruz. Genç kızlarımız ve genç erkeklerimiz için Millet Bahçesi'nin içine Gençlik Merkezi yapıyoruz. Çocuklarınız için güvenli merkezler olacak" dedi.