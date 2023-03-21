Esenler'i Ramazan heyecanı sardı

Etkinlikler hem Esenler'de hem de depremden etkilenen Adıyaman'da gerçekleşecek.

Esenler Belediyesi, 11 ayın sultanı, af ve mağfiret ayı Ramazan Şerif'i bu yıl da çeşitli etkinliklerle idrak edecek. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler dolayısıyla buruk geçireceğimiz Ramazan ayı boyunca etkinlikler deprem bölgelerinde de gerçekleşecek. “Ramazan Paylaşmaktır” temasıyla Esenler Dörtyol Meydanı'nda ve Adıyaman'da bolluk ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'e özel programlar düzenlenecek. Şehir Ekranı TV, Sivil Toplum Kanalı, Şehir ve Çocuk Kanalı ve Radyo Esenler'de pek çok özel yayın meraklılarıyla buluşacak.

Ramazan'ın ilk iftarı gölbaşı'da!

Kahmaranmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Adıyaman'da çalışmalarını sürdüren Esenler Belediyesi, bölgede kültürel etkinlik çadırı kuracak. Etkinlik çadırında çocuklara özel pek çok program düzenlenecek. Ayrıca Ramazan ayının ilk iftarı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun katılımıyla, Esenler Belediyesi tarafından kurulan 1000 konutlu konteyner mahallesinde gerçekleşecek.

Moral timi mutluluk dağıtacak

Esenler Belediyesi Sanat Evi'nin hayata geçirdiği ESEV Moral Timi ise “Arabada Mutluluk Var” sloganıyla Adıyaman bölgesindeki konteyner kentleri dolaşarak çocuklara neşe saçacak. Çocuk etkinlikleri düzenleyecek olan Moral Timi, miniklere çeşitli ikramlar dağıtarak keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak. Araç, Gölbaşı ve Besni dışında Adıyaman'ın diğer ilçelerini de ziyaret edecek.

Ramazan'ın tadı şehir ekranı'nda çıkacak

İlahiyatçı Fatih Savaş, canlı yayınla Ramazan ayı boyunca her gün “İftarı Beklerken” programıyla Şehir Ekranı TV'de izleyiciyle buluşacak. Şehir Ekranı TV'de bu Ramazan, tanıdık isimlerin hiç bilinmeyen yönlerinin konuşulduğu “Hayat Mektebi”, Saliha Erdim'in sunumuyla ekranlara gelecek. Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Dr. Coşkun Yılmaz, Osmanlı Dönemi'ndeki Ramazan geleneklerini Divanhane programında ele alacak. Asr-ı saadet devri hanımların hayatlarına tanıklık eden “Hanım Sahabiler” vaiz Şule Dündar, erkek sahabilerin anlatıldığı “Örnek Nesil” ise Dr. Şerafettin Kalay'ın anlatımıyla ekranlara gelecek. Şehir Ekranı TV'de ayrıca sinema yazarı Suat Köçer, “Film Günlüğü” ile Ramazan ayının maneviyatına uygun içimizi ısıtacak filmlerin beyaz perdeye yansımalarını meraklıları için masaya yatıracak. Ramazan ayı boyunca Şehir Ekranı TV'de her pazar Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Fatih Camii'nde verdiği vaazlarla gönüllere dokunacak.

Miniklere özel içerikler

Sivil Toplum Ekranı'nda “Memleketimde Ramazan” programıyla farklı illerin STK yöneticileri Mehmet Kaya'nın konuğu olacak. Programda ülkemizin kültürel zenginliği ekranlara taşınacak. Esenler'de bu Ramazan ayı boyunca “Şehir ve Çocuk” kanalında da pek çok içerik miniklerin ilgisine sunulacak. Tamamen güvenli ve eğlenceli içerikleri miniklerin renkli dünyasıyla buluşturan Şehir ve Çocuk kanalında Acar Muhabirler Esma ve Duru, Ramazan ayına özel içerikleri miniklerle buluşturacak.

Radyo programcıları mikrofon başına geçecek

Radyo Esenler'de Ramazan ayına özel programlar dinleyicilerle buluşacak. Radyo Esenler'de bu Ramazan radyo tiyatrosu Asrı Saadet meraklıların ilgisine sunulacak. Ayrıca Kral FM'den Gönül Dostu Şener, Radyo Viva'dan Vural Özkan, Radyo Trafik'ten Cenk Sarıkaya, Cem Radyo'dan Özlem Sitoci, Radyo Alaturka'dan Beyza Koç, Süper FM'den Doğancan Ozadli, Radyo 7'den Erkan Koç, Radyo D'den Hilal Özgani, Number One FM'den Mert Hakan, Radyo 34'ten Polat Labar, Show Radyo'dan Rıza Esendemir ve İstanbul'un Sesi Radyosu'ndan Baydamar Ersin misafir radyo programcısı olarak mikrofonların başına geçecek.

İyilik fuarı 2. kez kapılarını açacak

Esenler'de bu Ramazan, 31 Mart- 9 Nisan tarihleri arasında Esenler Dörtyol Meydanı'nda ulusal ve uluslararası çapta yardım yürüten kuruluşlarla “İyilik Buluşmaları Fuarı” düzenlenecek. Seminer, söyleşi ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak fuarda, deprem bölgelerindeki çalışmalara katılan gönüllülerinin hikâyeleri ele alınacak. İyilik yarışmaları düzenlenerek Ramazan ayının manevi iklimi yaşatılmaya çalışılacak. Dev İyilik Kumbarası, deprem bölgesindeki yaralara merhem olacak. İyilik Fuarı'nda ayrıca “Deprem Bölgesi İçin Ne Yapabilirim?” projesi de hayata geçirilecek. Proje ile meslekleriyle bölgeye katkı sunacak gönüllüler tespit edilecek. Gönüllerin bölgeye ulaşımı yine Esenler Belediyesi tarafından sağlanacak.

Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı okurlarla buluşacak

12 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında ise Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı, 7'den 77'ye her okura kapılarını açacak. Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşecek olan fuar, her okura hitap eden yayınlarıyla bu Ramazan meraklılarıyla buluşacak. Adını Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden alan fuarda Yedi Güzel Adamlardan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç'un eserlerinin yer aldığı stantlar yer alacak.

Sanat stantında el emeği ürünler

Esenler Belediyesi Sanat (ESEV) standı da fuarda ele emeği ürünleri sergileyecek. Stantta öğrencilerin yaptığı desen-geometri, kaligrafi, seramik, ebru, ahşap ve kâğıt rölyef gibi branşlarda ortaya konan eserler, geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere satışa çıkarılacak.

Temcid sohbetleri yapılacak

Esenler Belediyesi tarafından mutfakta gıda tüketimini ve israfını önlemek adına uzman şefler ve akademisyenler tarafından düzenlenen “Atıksız Mutfak Atölyesi” Ramazan ayında “Temcid Sohbetleri” düzenleyecek. Proje kapsamında Mustafa Akgül moderatörlüğünde Esenler'deki camilerde düzenlenen sohbetin ardından temcid kasideleri okunacak. Program sonunda vatandaşlara temcid pilavı ve Osmanlı şerbeti ikram edilecek.

Kültür turları devam edecek

Esenlerliler mübarek Ramazan ayının manevi ruhunu Çanakkale ve Bursa kültür turlarıyla yaşamaya devam edecek. Ecdadımızın şanlı bir destan yazdığı Çanakkale'yi ziyaret etme fırsatı yakalayacak olan Esenlerliler, eşsiz rotası, cami ve türbeleriyle buram buram tarih kokan Bursa'yı da keşfetme fırsatı bulacak. Kültür turlarında iftar ve sahur programları da yapılacak. Esenlerliler, turlarda teravih namazlarını da kılabilecek. Esenler Belediyesi ayrıca cumartesi ve pazar günleri “Ayasofya'da Sabah Namazı” ile cuma ve cumartesi günleri “Çamlıca Camii'nde Teravih Namazı” programlarına ev sahipliği yapacak. Esenler'de Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir camide ise teravih namazı sonrası tatlı ve şerbet ikramı yapılacak.