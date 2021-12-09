Esenler'in Genç Kalemleri dergi çıkaracak

Gençlerin uzman isimlerden eğitim alacağı ve kendi dergilerini çıkarma imkânı bulacağı Fanzin Dergicilik Okulu'na başvurular yarın sona erecek.

Esenler Belediyesi, dergicilik mesleğini yaşatmak, dergi yayıncılığına ve edebiyata ilgi duyan gençlere farkındalık ve bakış açısı kazandırmak amacıyla “Fanzin Dergicilik Okulu”nun kapılarını bir kez daha aralıyor. 10-14 yaş aralığındaki ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen okulda gençler, 12 hafta sürecek eğitimlerin ilk 6 haftasında alanında uzman isimlerden fanzin dergiciliğe dair eğitimler alacak. 6 hafta sürecek atölye döneminde ise eğitmenler eşliğinde dergiler baskıya hazır hale getirilecek. Atölye sürecinin bitiminde basımı gerçekleşen dergiler, fanzin dergi sergisinde okurlarla buluşturulacak. Ayrıca Fanzin Dergicilik Okulu kapsamında çıkan fanzinler, dergi fuarında sunum imkânına sahip olacak. Gençlerin dergiciliğin inceliklerini öğreneceği Fanzin Dergicilik Okulu'nda dersler, 18 Aralık'ta başlayacak.