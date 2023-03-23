Esentepe Camii'nde ilk teravih namazı kılındı

Caminin açılışıyla birlikte ilk Teravih namazı kılındı.

Esentepe Mahallesi'nin yeni sembollerinden birisi olan Esentepe Camii gerek mimarisi gerekse işlevselliği ile Türk - İslam sanatının en güzel örneklerinden biri olma özelliği taşıyor. Toplam kapalı alanı 2 bin 340 metrekare olan Esentepe Camii vatandaşların ibadet için gelecekleri bir yer olmanın yanı sıra bilgi evi ve gençlik merkezi, kütüphane ve taziye evi ve imam lojmanı ile bir çok ihtiyacı karşılayabilecek bir yapıda. Modern ve estetik görüntüsü ile dikkat çeken Esentepe Camii, 3 bodrum 2 normal kat olmak üzere toplamda 5 kattan oluşuyor. 600 kişi kapasiteye sahip olan camide, açık avlularında kullanımıyla bin 200 kişi aynı anda namaz kılabilecek.