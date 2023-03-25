Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt Bulgaristan göçmeni vatandaşlarla iftarda buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan'ın ikinci gününde orucunu Bulgaristan göçmeni vatandaşlarla açtı.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) İstanbul Teşkilatı, Ramazan ayının ikinci gününde iftar yemeği düzenledi.

2 Nisan'da gerçekleşecek olan Parlemento seçimi öncesi İBB Avcılar Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar yemeğine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt, HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, HÖH İstanbul İl Temsilcisi Fahri Vatansever ve çok sayıda Bulgaristan göçmeni vatandaş katıldı.

Ramazan ayının ikinci gününde Bulgaristan göçmeni vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan Başkan Bozkurt, onlarla bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek, yapılacak seçimlerin sonucunda adil ve demokratik bir yönetime kavuşmaları temennisinde bulundu.