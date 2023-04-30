Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Çevre Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu: "Temel sorunumuz plansızlık"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çevre Teknolojileri Zirvesi'ne katıldı. Düzenlenen fuara konuşmacı olarak katılan Bozkurt, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalardan bahsederek Türkiye'nin temel sorununun ‘plansızlık' olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük çevre teknolojileri fuarı olan IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı 28-29 Nisan tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Çevre teknolojileri ve atık yönetimiyle ilgili güncel tartışmaların yanı sıra bu alanda Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası çözüm üreticilerinin geliştirdiği teknolojilerin de tanıtıldığı fuara Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katıldı. Fuar kapsamında düzenlenen Çevre Teknolojileri Zirvesi'nde konuşmacı olan Başkan Bozkurt, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda Esenyurt'ta yapılan çalışmalardan bahsetti.

‘'Türkiye'de yaşadığımız sorunlar, her şeyin plansız, akıl koymadan ve rastlantısal olarak yapılmasından kaynaklanıyor''

Türkiye'de karşılaşılan sorunların temelinde plansız ve programsız çalışmanın yattığını belirten Bozkurt, ‘'Sonra o kente bir kimlik kazandırılması gerekir. Bu kimliğe göre de o kentin insanlarının gelecekte oluşacak ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlara göre kentin çevre koşulları ile diğer koşullarının neler olması gerektiği planlanmalıdır. Türkiye'de yaşadığımız sorunlar, her şeyin plansız, akıl koymadan ve rastlantısal olarak yapılmasından kaynaklanıyor. Doğduğumuz topraklarda doğru bir planlama yapılsaydı, o toprakların ihtiyaçlarına uygun alt yapı, çevre koşulları ve oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar olsaydı bugün buralarda olmazdık kendi memleketlerimizde olurduk” dedi.

‘'Türkiye'deki sistemin yeni baştan düzenlenmesi lazım''

Başkan Bozkurt Türkiye'de birçok konuda olduğu gibi çevre koruma konusunda da sistem sorunu yaşandığını söyleyerek, ‘'Bir konuda birkaç tane kurum iş yapabilme durumuna sahip. Böyle olunca işin sahibi de belli olmuyor. Örneğin bir fabrika var ve bu fabrikanın bacasından sağlığa uygunsuz gaz atılıyor. Bunun için yerel yönetimler maalesef yeteri kadar yetkili değil. Vatandaş gibi şikayet etme hakkımız var, onu tespit edip bir yerlere iletme hakkımız var ama bu işin asıl sorumlusu Çevre İl Müdürlüğü yani Çevre Bakanlığı. Mühürleme yetkisi ise Büyük Şehir Belediyesi'nin. Bizim aslında burada şunu konuşmamız daha doğru olur sanki; Türkiye'deki sistemin yeni baştan düzenlenmesi lazım'' şeklinde konuştu.

‘'Türkiye'deki belli sayıdaki belediyeler arasında 1. olduk''

Atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda Esenyurt'ta yapılan çalışmalardan da bahseden Bozkurt, ‘'Ülkenin çoğu kaynağı çöpe gidiyor. Giden odun, cam ve elektronik eşyaların içindeki altın gibi birçok şey gidiyor. Bunu bazı toplayıcı firmalar niteliksiz bir şekilde toplayıcılara yaptırıyorlar. Biz göreve geldiğimizden beri bu konunun nitelikli hale gelmesi için çalışıyoruz. ‘Sıfır Atık Belgesi' ve ‘Yeterlilik' belgemizi aldık. Geçen sene de bu konudaki uygulamalardan dolayı Türkiye'deki belli sayıdaki belediyeler arasında 1. olduk. Yaptığımız çalışmalar, Türkiye'de yapılan çalışmalara örnek olması açısından önemlidir ama yeterli değildir. Hedefimiz özellikle polietilen, poliproplen gibi hem enerjiye hem de hammaddeye dönüştürülebilecek malzemelerin tekrar dönüştürülmesini sağlamaktır. Hem bu maddelerin doğaya atıldığında doğaya vereceği zararı engellemek istiyoruz hem de ucuz enerji ve hammadde sağlamak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.