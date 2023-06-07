Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt farkındalık için sokakları süpürdü

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla belediye personelleriyle birlikte sokakları süpürdü.

Dünya Çevre Günü'nde farkındalık amacıyla eline süpürge ve kürek alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sokakları süpürdü. Esenyurt Belediyesi Seyhan Kahraman Kültür Merkezi önünde başlayan çalışmada daha temiz bir ilçe ve vatandaşların temizlik konusunda daha fazla şuurlanması için cadde ve sokakları süpüren Bozkurt'a belediye başkan yardımcıları ve personellerde eşlik etti.

Vatandaşlara çevreci mataralar hediye edildi

Çevreye zarar vermemek adına plastik şişe kullanımının azaltılmasına dikkat çekmek için belediye kütüphanelerine ders çalışmaya gelen gençlere ve vatandaşlara cam matara hediye eden Başkan Bozkurt, hem çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda ricada bulundu hem de ilçe ile ilgili sorunlarını da dinleyerek çözüm yolları aradı.

"Sokaklarımıza sahip çıkalım”

Temiz bir çevre için kentte yaşayan herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Çevre ile ne kadar uyumlu yaşarsak o kadar mutlu ve huzurlu oluruz. Esenyurt, maalesef alt yapısı ve üst yapısında birçok sorunu barındıran bir kent. Kentin nüfus yoğunluğu çok fazla. Yeşil alanlarımız ve yol alanlarımız yetersiz. Metrekare başına düşen insan fazla olduğu için de birçok atık oluyor ve bu atıkları toplamak da zor oluyor. Bu zor şartlara rağmen günde 1000 ton evsel atık topluyoruz. Bizim bu zorluklarla mücadele etmemiz lazım. Kentte yaşayan herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ve belediyenin de atıkları toplayarak, değerlendirmesi durumunda mutlu ve huzurlu yaşayabiliriz. Ben Esenyurtlulardan sokaklarına sahip çıkmalarını rica ediyorum. Siz sokaklarınıza sahip çıkarsanız çocuklarınıza güzel bir gelecek bırakabilirsiniz” dedi.