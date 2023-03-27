Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt orucunu vatandaşlarla birlikte açtı

Orucunu İncirtepe Mahallesi'nin sakinleriyle açan Bozkurt, “Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Zor günlerden geçiyoruz. Birbirimizin elini tutmaktan vazgeçmeyelim” dedi.

Esenyurt Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla her gün farklı bir mahallede halk iftarları düzenliyor. Ramazanın dördüncü gününde İncirtepe Mahallesi'nde gerçekleşen iftar programına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Esenyurt Kadın Kolları Başkanı Emine Polat, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan programda ilahiler söylendi, dualar edildi. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Programda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli depreme de değinen Başkan Bozkurt, bir daha böyle büyük felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

“Birbirimizin elini tutmaktan vazgeçmeyelim”

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bir deprem felaketi yaşadık hep beraber. Allah ölenlere rahmet eylesin, geride kalanlara sağlık diliyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Birbirimizin elini tutmaktan vazgeçmeyelim diyorum. Allah tuttuğunuz oruçları ve yaptığınız ibadetlerinizi kabul etsin” dedi.