Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, STK'lar, il dernekler birliği ve amatör spor kulübü temsilcileriyle iftar sofrasında bir araya geldi

Esenyurt'ta STK'lar, il dernekler birliği ve amatör spor kulübü temsilcileriyle iftar sofrasında buluşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, ibadetimizi kabul etsin ve en kötü günümüz böyle olsun” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazanın altıncı gününde Esenyurt Kültür Merkezi'nde ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşları (STK), il dernekler birliği ve amatör spor kulübü temsilcileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Programa CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Elvan Arslan ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında ilahiler okundu, dualarla oruçlar açıldı.

“İbadetlerimiz kabul olsun”

Ramazan ayında kentin önemli bileşenleriyle aynı sofrada buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bozkurt, “Ülkemiz kısa süre önce yaşanan büyük bir felaketin ardından toparlanmaya çalışıyor. Depremden hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Umuyorum ki bir daha böyle bir felaketi yaşamayız. Hep beraber el ele güzel günlere mutlulukla gideriz. Umuyorum ki bundan sonra hayata daha güleç yüzle bakıp, yaşama el ele daha güçlü tutunuruz. Allah ibadetlerimizi kabul etsin” diye konuştu.