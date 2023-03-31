Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Yenikent Mahalle sakinleriyle iftar sofrasında buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yenikent Mahallesi'nin sakinleriyle iftar sofrasında buluştu. Orucunu vatandaşlarla birlikte açan Bozkurt, “Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Allah hepimize sağlık sıhhat versin. Umuyorum ki çok güzel bir bayramla karşılaşalım. Esenyurt'un umudu her geçen gün artsın” dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği halk iftarları devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan'ın sekizinci gününde vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Yenikent Mahallesi'nin sakinleriyle dualar eşliğinde orucunu açan Bozkurt, yaptığı konuşmada “Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Allah bizi çocuklarımızın karşısına boynu bükük göndermesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Allah hepimize sağlık sıhhat versin” ifadelerini kullandı.

Bozkurt iftar programının ardından vatandaşlarla ilgilenerek onların sorunlarını dinledi.