Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesine, sporda Esenyurt'un elde ettiği başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla 'Amatör Spor Kulüpleri' haftasında ilçedeki 50 kulübe malzeme desteği sağladı.

Esenyurt'ta 14 farklı branşta faaliyet gösteren 50 amatör spor kulübü için malzeme dağıtım töreni yapıldı. Esenyurt Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleşen törene Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Elvan Arslan, Esenyurt Mücadele Sporları Birliği Başkanı Hüseyin Yıldız, CHP Esenyurt Kadın Kolları Başkanı Emine Polat, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Amatör Spor Kulüpleri Haftası'nda yapılan törende ulusal ve uluslararası alanda müsabakalara katılan spor kulüplerini ve sporcuların antrenmanlarda ve müsabakalarda kullandıkları malzemeler dağıtıldı. Wushu kung fu, kick boks, taekwondo, boks, muay thai, tenis, futbol, basketbol, hokey, beyzbol, aikido, jimnastik, karete gibi 14 farklı branşta eğitim veren kulüplere yıllık olarak yapılan nakdi yardımın yanı sıra her branşa özel olarak hazırlanan spor malzemelerini Başkan Bozkurt kulüp başkanlarına teslim etti. Törende ayrıca Esenyurt Amatör Spor Kulüpleri Birliği ve Esenyurt Mücadele Sporları Birliği Başkan Bozkurt'a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

“Umuyorum ki bu katkılar çok güzel neticelere neden olur”

Törende konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Spor hepimizin bildiği gibi bir yarışa hazırlanma meselesi değil. Bir toplumun disipline edilmesi, toplumun birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, gençlerin geleceğe birlikte hazırlanması için çok önemli bir faaliyet. Bu işleri doğru yapmak gençlerimizin kötü alışkanlıklara yönelmesini engellemek ve içindeki cevherlerin çıkarılması açısından önem arz ediyor. Bu faaliyeti bugüne kadar gerçekleştiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama içinde bulunduğumuz durum. Esenyurt'un hak ettiği bir durum değil. Çok daha iyi seviyelere çıkarmamız lazım. Hem genç nüfusunun yüksek olması açısından hem de başarma duygusu yüksek olan birçok gencin Esenyurt'ta yaşıyor olmasından kaynaklı bir sorumluluk. Kısa sürede yapılacak spor çalıştayı ile birlikte Esenyurt'un ihtiyaçlarını birlikte belirleyip önümüze daha güvenli bir şekilde bakacağız. Umuyorum ki bu katkılar çok güzel neticelere neden olur. Gençlerimiz Esenyurt'u daha güzel yerlerde temsil edecek konuma gelir” dedi.

“Başkan Bozkurt'a teşekkür ederiz”

Başkan Bozkurt'a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Yeşil Esenyurtspor Kulübü Başkanı Hasan Demir, “Belediye Başkanımız Amatör Spor Kulüpleri Haftasında çocukları ve kulüpleri unutmayarak bize malzeme desteği sağladı. Bu malzemeleri uygun olan yaş gruplarına dağıtarak maçlara çıkmasına katkıda bulunacağız. Bu imkanlardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Nakdi yardımın dışında her yıl spor malzemesi dağıtıyor”

Başkan Bozkurt'un gençliğe ve spora yönelik çalışmalarını takdirle izlediğini söyleyen Kamil Uci Spor Kulübü Başkanı Kamil Uci, “Esenyurt'ta on binlerce genç spor yapıyor. Belediye başkanımız amatör spor kulüplerine nakdi yardımın dışında her yıl spor malzemesi yapıyor. Bu malzemeler ihtiyaç sahibi sporculara dağıtılıyor. Bu konuda başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Maddi manevi her zaman yanımızda”

Hayat Spor Kulübü Başkanı Tuncay Güven ise “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda.” İfadelerini kullandı.