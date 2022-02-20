Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan kursiyer ve öğrencilere sürpriz ziyaret

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Sürekli Eğitim Merkezi'nde Aşçılık ve Pastacılık Okulu kursiyerleri ve aynı merkezde üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Bozkurt, kursiyerlerin yaptığı pastaların tadına bakarak, tam not verdiğini ifade etti.

Birçok branşta eğitim veren Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Sürekli Eğitim Merkezi, uzman öğretmen kadrosuyla Esenyurtlu öğrencilere ve meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek oluyor. Her yıl yüzlerce kişinin hayallerine ulaşması için umut olan merkez, Esenyurtlu çocukların ve gençlerin yaşamlarına dokunuyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Sürekli Eğitim Merkezi'nde Aşçılık ve Pastacılık Okulu kursiyerleri ve aynı merkezde üniversiteye hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek, onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Merkezde yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Bozkurt, Esenyurtlu gençlerin eğitimine desteklerinin artarak devam edeceğini yineledi. Kursiyerlerin yaptığı pastaların tadına bakan Başkan Bozkurt, ürünlerin çok güzel olduğunu söyledi.

Başkan Bozkurt, Esenyurt'ta özellikle kadınların istihdam edilmesi için çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Üretimin önemine ve her koşulda mutlu olmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Bozkurt, “Bu hayatın zor çarklarının içinde birçok şeyi fark edemiyoruz. Fark edemeyince mutsuz oluyoruz, mutsuz olunca eşimizi mutsuz ediyoruz, çocuklarımızı mutsuz ediyoruz. Ben teslim olmayı sevmiyorum. Teslim olmak yok. Koşullar ne olursa olsun o koşullarda mutlu olmak lazım. Ne var burada? Kendimiz yaptık, mutlu olduk değil mi? Ben çok mutlu oldum. Bundan daha çeşitli sofralarda olup mutsuz olan binlerce insanı tanıyorum” şeklinde konuştu.

Bozkurt, kursiyerlerin yaptığı el emeği ürünlerin çok güzel olduğunu belirterek, “Elinize sağlık, çok beğendim” dedi.

Başkan Bozkurt, Aşçılık ve Pastacılık Okulu kursiyerlerinin ardından aynı merkezde üniversiteye hazırlanan öğrencileri ziyaret etti. “Bizler elimizden geldiği kadar sizlere katkı sunmaya devam edeceğiz” diyen Bozkurt, “Hepiniz ayrı ayrı değerlisiniz. Yeteneğiniz var ya da yok, bence hepiniz ayrı ayrı yeteneklisiniz. Bence herkesin bir yeteneği var. Önemli olan bu yeteneği keşfetmeniz. Kendiniz keşfetmeyi öğrenin. Yapmayı sevdiğiniz işi seçerseniz, şu meslek ya da bu meslek geçerli değil. ‘Bunu seviyorum ve bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum' diyorsanız mutlaka ama mutlaka başarılı olursunuz. Hepiniz pırıl pırılsınız” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Başkan Bozkurt ile yaptıkları keyifli sohbetin ardından fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdi.