Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt eğitimcilerle; “Size minnettarız”

Okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve ailelerinin davetli olduğu iftar yemeğinde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bir öğretmen çocuğu olduğunu ve eğitimcilerin verdiği emeklere değinerek “Size minnettarız” dedi.

Esenyurt Belediyesi, eğitimcileri iftar sofrasında ağırladı. İlçedeki okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve ailelerinin davetli olduğu iftar yemeği, Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Geleceği inşa eden eğitimcilerle buluşulan iftar sofrasına Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Hayrettin Babahan da katıldı.

“Minnettarız”

Bir öğretmen çocuğu olduğunu ve eğitimcilerin yaşadığı zorluklara, verdikleri emeklere değinen Başkan Bozkurt, “Bugüne kadar zor koşullarda verdiğiniz uğraşlar için çok teşekkür ediyorum, minnettarız. Bir öğretmen çocuğu olarak öğretmenlerin hangi zor koşullarda çalıştığını, öğretmenliğin ne kadar zor bir meslek olduğunu çok iyi biliyorum. Değerli öğretmenlerim, bugün ve içinde bulunduğumuz ay bizim inancımıza göre çok önemli bir ay. Ramazan ayı yoklukların paylaşıldığı, aslında varlıktan yokluğa aktarıldığı, oruçlarımızı beraber açtığımız, sorunların konuşulduğu, sohbetlerin olduğu bir ay. Burada beraber olmak kadar birlik beraberlik kadar güzel bir şey yok. Allah hiç kimseyi çocuklarının, ailesinin karşısına boynu bükük göndermesin. Hiç kimse yoklukla karşılaşmasın. Gönül ister ki herkes bu dünyada geleceğe umutla baksın. Bu bence birlik beraberlikle, adaletle, hukukla olur. Dolayısıyla umuyorum ki ruhumuz bu ayda terbiye olur ve olanlar olmayanlara karşı vicdani görevlerini yerine getirir. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dirliğimiz daim olsun, güzellikler sizinle olsun” ifadelerini kullandı.