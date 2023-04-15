Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçenin her gün bir mahallesinde düzenlenen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programında dualar edilerek, hep birlikte oruçlar açıldı.

Ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Zafer Mahallesi Fehime Özyurt Camii önünde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Esenyurt'un her gün bir mahallesinde düzenlenen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programında dualar edilerek hep birlikte oruçlar açıldı.

Vatandaşlarla aynı iftar sofrasında buluşmaktan mutlu olduğunu belirten Başkan Bozkurt, “Allah oruçlarımızı kabul etsin. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah hiç kimseyi çocuklarının karşısına boynu bükük göndermesin. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah. İyi ki geldiniz, sefalar getirdiniz. Hep birlikte güzelliklere” şeklinde konuştu.