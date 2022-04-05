Esenyurt Belediye Meclisi'nde komisyon üyeleri seçildi

ve 2. başkan vekilleri seçildi. 2021 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporu'nun da Perşembe günü meclise sunulması kararlaştırıldı.

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda, gündeme alınacak maddelerin oylanmasının yanı sıra yıl içerisinde mecliste görev yapacak komisyon üyeleri de seçildi. Belediye meclisi 1. ve 2. başkan vekilleri, meclis divan kâtip üyeleri, daimi encümen ve satış komisyonu üyeleri ile ihtisas komisyonu üyeleri seçildi. Mecliste; İmar, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Gençlik ve Spor, Kadın Aile ve Çocuk, Tarife, Hukuk, Ulaşım ve Trafik, Eğitim, Kültür ve Sanat, Şehir ve Estetik, Temel Haklar, Engelsiz Hayat, Sosyal Hizmetler komisyonları üyeleri de seçildi. 2021 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporu ise Perşembe günü görüşülecek.

Önceki meclis toplantılarında AKP grubu tarafından kabul edilmeyen ve komisyonda bekletilen, Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan parka “Muhtar Ali Deli Parkı” isminin verilmesi ile Esenyurt Belediyesi ile Esenyurt Rumeli ve Trakyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında “Ortak Hizmet Protokolü” teklifleri de yeniden görüşüldü. İki teklif de oy birliği ile komisyona sevk edildi.