Esenyurt Belediyesi aracılığıyla 200 kadın iş sahibi oldu

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) pandemi sürecine rağmen istihdam sağlamaya devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren bir firmanın kadın işçi talebi üzerine ESBİM, işe alım sürecini başlattı.

Uygulama yapıldı

Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı, Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ve sağlık çalışanları da alanda hazır bulundu. Firma yetkililerin vatandaşlarla yaptığı sözlü mülakatlar dışında uygulama aşamasını geçen adaylardan uygun bulunan 200 kadın işe yerleştirildi.

Mülakatlar pandemi kurallarına uygun olarak yapıldı

Mülakatlar, Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezinde yapıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında, iki ayrı grup halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek alındı. Kişiye özel dezenfektan, kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı mülakatlarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı.