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Esenyurt Belediyesi barınak gönüllüsü anneleri unutmadı

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan barınaklarından gönüllü çalışan annelerin anneler gününü çiçek ve hayvan maması vererek kutladı.


Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan anneler günü korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvan barınaklarında gönüllü çalışan annelerin evlerine gitti. Barınak gönüllüsü annelerle çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri görevlisi Muhammet Yolcu “Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un selamını getirdik. Sizlerle çalışmak bizim için büyük keyif” diyerek annelere çiçek, hayvanları için mama hediye etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri anneleri ziyaret ettikten sonra sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı yaptı. İlçenin birçok noktasına bırakılan mama ve suyun yanı sıra hayvanların sağlık problemi olup olmadığı da kontrol edildi.

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