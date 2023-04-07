Esenyurt Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi yardımında bulunuluyor

Sosyal belediyecilik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Esenyurt Belediyesi, glüten içeren besinlere alerjisi olan çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. İhtiyaç duydukları özel beslenme ürünlerini, pahalı olması nedeniyle alamayan çölyak hastalarına, glütensiz gıda kolisi yardımında bulunuluyor. Glüten içermeyen un, makarna, erişte, bulgur, şehriye, kraker ve kurabiye gibi ürünlerin yer aldığı gıda kolileri, ilçede yaşayan 106 çölyak hastasına belirli periyodlarla dağıtılmaya devam edilecek.

“Yardımlarımız rutin olarak devam edecek”

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Orhan Ayyıldız, ilçedeki çölyak hastalarına yardımların süreceğini belirterek, “Belediye Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt'un talimatları doğrultusunda ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi 106 çölyak hastasına glütensiz erzak kolisini dağıtmak üzere buradayız. Ekonomik şartların zor geçtiği bu dönemde Esenyurt Belediyesi olarak marketlerde normal fiyatların 3-4 katı olan ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Çölyak hastalarına gıda kolisi yardımlarımız rutin olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.