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Esenyurt Belediyesi Dünya Laborantlar Günü ve Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı

Esenyurt Belediyesi, Dünya Laborantlar Günü ve Veteriner Hekimler Günü nedeniyle ilçedeki laborant ve veteriner hekimleri ziyaret ederek günlerini kutladı.


Esenyurt Belediyesi, Dünya Laborantlar Günü ve Veteriner Hekimler Günü'nü unutmadı. Laborantları ve veteriner hekimleri iş yerinde ziyaret eden ekipler, hem günlerini kutladı hem de onlar için hazırlanan hediyeleri verdi. Ekipler, emekçiler ile sohbet ederek sağlık dalında çalışan emekçilerin büyük emekler sarf ettiğini ve verdikleri çabaların paha biçilemez olduğunu ifade etti. Laborantlar ve veterinerler de bu anlamlı ziyaret için Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

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