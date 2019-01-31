Esenyurt Belediyesi EMİTT Fuarı'nda

Turizm sektörünün en büyük fuarlarından birisi olan EMİTT Fuarı'na katılan Esenyurt Belediyesi yüksek oranda mineral değere sahip termal tesisleri ile büyük ilgi gördü.

Türkiye ve bölgenin en önemli turizm fuarlarından birisi olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) başladı. TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara Esenyurt Belediyesi de katılarak bir stant açtı. Bu yıl 23'üncüsü açılan ve 3 Şubat'a kadar açık kalacak fuarda Türkiye'den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen turizm firmaları katılırken, çok sayıda il ve ilçe temsilcileri de bölgelerini ve yöresel özelliklerini tanıtmak için stant açtı. Esenyurt Belediyesi de açtığı stantla Türkiye'nin önde gelen termal tesislerinden biri olarak gösterilen kaplıcalarını tanıttı. Esenyurt Belediyesi ayrıca oldukça ilgi gören bagajda mama uygulamasını sergilerken, sokak hayvanları için arabaların bagajında taşınarak hayvanlara verilen bagajda mama paketleri fuara katılanlara dağıtıldı. Hayvanlar için örnek projeler yapan Esenyurt Belediyesi ayrıca fuarda standın bir alanında da bakımını üstlendiği sokak hayvanlarını getirerek “Satın alma sahiplen” sloganı çerçevesinde özendirici uygulama yaparak bu hayvanların sahiplenilmesi çağrısında bulundu.

"Tesislerimizi turizmcilere tanıtıyoruz"

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mete Burak Sönmez yaptığı açıklamada bu yılda EMİTT Fuarı'na katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Burada, ilçemizde bulunan termal kaplıcalarımızı ve bir yıl önce başladığımız bagajda mama uygulamamızı tanıtıyoruz. Gelen misafirlerimize sokak hayvanlarımız için hazırladığımız bagajda mama setlerinden hediye ediyoruz. Termal tesisimizin yerli ve yabancı katılımcılarımıza tanıtıyoruz. Termal tesislerimizi merak edenler için 3 Şubat akşamına kadar EMİTT fuarında olacağız. Tanıtım broşürlerimizi 3 dilde yayınlıyoruz” dedi.

EMİTT Fuarı'nın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Belediye Başkanlar ve turizm sektörüyle ilgili dernek temsilcileri katıldı. Fuara 100'den fazla ülkeden 700'ü aşkın davetli tur operatörü katıldı.