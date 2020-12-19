İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt Belediyesi hayvan dostlarını unutmuyor

Esenyurt Belediyesi, Korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yaşam alanlarına mama bıraktı.


Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için su ve mama desteğine devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, ilçedeki besleme noktalarına su ve mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Özellikle kedi ve köpeklerin yaşadığı alanlara bol bol mama ve su bırakan ekipler, hayvanların yaşadıkları yerleri de dezenfekte ediyor. Ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.